Burgemeester Den Haag: beschieting ambassade is onacceptabel

De beschieting van de ambassade van Saudi-Arabië in Den Haag is “onacceptabel”, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. “Dat hoort niet thuis in onze internationale stad van vrede en recht”, aldus de burgemeester.

Van Zanen laat weten dat hij contact heeft met de ambassade en dat hij zijn steun heeft uitgesproken. “De politie doet onderzoek en ik hoop dat zij de dader van dit zinloze geweld kunnen aanhouden.”

Donderdagochtend vroeg schoot iemand meerdere keren op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht in Den Haag. De politie zegt meerdere kogelhulzen te hebben gevonden en dat er kogelinslagen in de ruiten zitten. Wie achter de beschieting zit, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond.