GroenLinks en PvdA stemmen met tegenzin in met belastingplan

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan waarmee het Rijk volgend jaar zo’n 300 miljard euro ophaalt. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA stemden ook voor het plan, ondanks hun afkeer van de voorgestelde miljardenkorting voor het bedrijfsleven.

In het plan staat immers ook een huurverlaging en de belastingvrije zorgbonus, legt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, ook namens GroenLinks, uit. De partijen vinden dat te belangrijk om het volledige plan weg te stemmen.

Rechtse oppositiepartijen spraken hun steun voor het belastingplan al uit. Een aanpassing van de wet door de coalitiepartijen die ervoor zorgt dat een groter deel van de voorgenomen investeringskorting bij kleine en middelgrote bedrijven terecht komt, maakte dat SGP en Forum voor Democratie voor de belastingplannen stemden. Door een verschuiving van de tarieven komt 65 procent van de korting bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) terecht. Daarmee is de korting op bedrijfsinvesteringen, ter waarde van 4 miljard euro gedurende twee jaar, ook zo goed als verzekerd van steun in de Eerste Kamer.

De miljardenkorting zorgde de afgelopen tijd voor de nodige ophef in de Tweede Kamer. Linkse partijen noemden de investeringskorting, die bedrijven kunnen verrekenen met hun loonheffing, een ‘cadeautje aan multinationals’. Omdat de dividendbelasting niet werd afgeschaft en de winstbelasting niet verder werd verlaagd, krijgt het bedrijfsleven via een andere weg miljarden toegestopt, meenden linkse partijen.

Volgens het kabinet is de crisismaatregel juist broodnodig omdat het opdrogen van investeringen door bedrijven erg schadelijk zou zijn voor de economie.

De Kamer stemde donderdag over een reeks belastingwetten, waaronder een wet die regelt dat bedrijven maar beperkt verliezen kunnen aftrekken van het bedrag waarover zij winstbelasting betalen. Dit moet voorkomen dat bedrijven nauwelijks of geen winstbelasting afdragen in Nederland. Het kabinet kondigde vorig jaar aan het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels hiertoe over te nemen. Snels zegt blij te zijn dat de wet is aangenomen, “zodat ook multinationals als Shell hun eerlijke deel gaan bijdragen.”