Het kerstpakket is extra belangrijk dit jaar

Alles is anders dit jaar, zo ook straks de feestdagen. Geen vuurwerk en zoenpartijen met Oud & Nieuw, geen Sint intocht, we werken thuis, we dragen mondkapjes, we mogen niet naar de bioscoop en de kerstborrel en sinterklaasvieringen worden geannuleerd. Blijft er dan extra budget over voor het kerstpakket?

Zeven miljoen kerstpakketten per jaar

Het is een drukke tijd momenteel voor alle kerstpakket bedrijven. In Nederland krijgen zo’n zeven miljoen Nederlanders jaarlijks een kerstpakket. Niet alleen door de tijd van het jaar, maar ook omdat meer werkgevers ervoor kiezen om net wat extra aandacht te besteden aan het kerstpakket, wat door veel werknemers wordt gezien als een blijk van waardering. Zeker dit jaar is die waardering extra hard nodig. Volgens sommige kerstpakketbedrijven is het kerstpakket dit jaar uitgebreider en persoonlijker. En waar het financieel mogelijk is een stukje duurder.

Bedrijven die minder hard getroffen zijn door de coronacrisis zullen hun werknemers waarschijnlijk wel extra willen belonen voor het harde werken en vooral het anders werken. Maar er zijn ook bedrijven die geen extra geld zullen uitgeven aan kerstpakketten omdat ze financieel krapper zitten. Er is dan geen extra budget om veel geld uit te geven. Dit zijn dan voornamelijk bedrijven die hun hoofd nauwelijks boven het water kunnen houden. Denk hierbij aan bedrijven in de horeca, het toerisme en de evenementenbranche.

Extra waardering

Voor veel werknemers is dit een uitdagende tijd, die extra energie kost en om aanpassingsvermogen vraagt. Een blijk van waardering is dan extra belangrijk. Het is daarom niet gek dat bedrijven ervoor kiezen om dit jaar iets meer uit te pakken met een wat luxer kerstpakket, om zo aan de medewerkerstevredenheid te werken. Zo kan er wat extra’s aan toegevoegd worden dit jaar door bijvoorbeeld een borrelpakket mee te sturen om zo de kerstborrel op een coronaproof manier te vervangen. Werkgevers doen hun best om het kerstpakket een persoonlijk tintje te geven.

Van betekenis zijn

Ook al wordt er jaarlijks flink geklaagd over de inhoud van het kerstpakket en is het eigenlijk nooit goed genoeg, stiekem kijken we er toch weer naar uit. Als er geen kerstpakket is, is het niet goed, en als er wel eentje wordt gegeven, is die ook nooit goed (genoeg). En ook al gebruiken we de producten niet of nauwelijks die we krijgen, het gaat om de aandacht en waardering. Die is voor iedereen essentieel. Werknemers willen weten dat zij van betekenis zijn voor hun bedrijf. Dit ziet niet in de grootte van een kerstpakket, of het prijskaartje wat eraan hangt. Het gaat erom dat mensen zich gezien voelen en weten dat ze van waarde zijn, juist in deze tijd waarin alles anders is. Dat is het grootste cadeau wat we iemand kunnen geven, en hiervoor hoeven we niet te wachten tot kerst.