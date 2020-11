OM veegt vele onderzoekswensen MH17-verdachte van tafel

De onderzoekswensen die namens MH17-verdachte Oleg Poelatov zijn gedaan in het strafproces zijn onvoldoende gemotiveerd, omslachtig, niet relevant of veel te laat. Het Openbaar Ministerie mocht donderdag in de rechtbank op Schiphol reageren op de “meer dan tweehonderd verzoeken” die vorige week zijn gedaan door de advocaten van de Rus.

In een urenlang betoog zei het OM dat wat hen betreft vrijwel alle onderzoekswensen van tafel geveegd kunnen worden. Vrijdag gaan ze verder met hun verhaal. De rechtbank beslist 25 november welke wensen en verzoeken uitgevoerd moeten worden.

Poelatov is een van de vier verdachten in het monsterproces rond het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines. Hij is de enige die zich laat vertegenwoordigen door advocaten. De andere drie – Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko – hebben niets laten horen.

De Nederlandse advocaten willen namens voormalig luitenant-kolonel Poelatov onder meer vele getuigen horen, of opnieuw horen, die mogelijk nieuw licht kunnen werpen op de vliegramp in 2014. Ook willen zij onderzoekers aan de tand voelen die hebben meegewerkt aan talloze rapporten die over de ramp zijn gemaakt. De officieren van justitie vinden de meeste verzoeken overbodig. Getuigen zijn volgens hen al uitgebreid gehoord of kunnen geen relevante informatie toevoegen. Ook het nog eens doorspitten van onderzoeksrapporten heeft naar de mening van het OM geen toegevoegde waarde.

Vlucht MH17 vertrok 17 juli 2014 uit Amsterdam met bestemming Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt. Het toestel werd boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Volgens het internationale onderzoeksteam JIT staat “onomstotelijk” vast dat dat gebeurde met een Buk-raket afkomstig uit Rusland. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. Poelatov ontkent iedere betrokkenheid.

De strafzaak begon afgelopen maart en zal waarschijnlijk minstens tot eind volgend jaar duren. Het proces is nu nog in de inleidende fase. De rechtbank streeft er naar vanaf februari volgend jaar de zaak inhoudelijk te behandelen.