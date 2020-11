Plotseling tekort in bieb aan nieuwe sinterklaasboeken

Het uit de collectie halen van oude sinterklaasboeken met traditionele zwarte pieten heeft een nieuw probleem veroorzaakt: er zijn te weinig auteurs, tekenaars, boeken en uitgevers die hebben ingespeeld op de tijdgeest en een nieuwe reeks avonturen van de goedheiligman met roetveeg- en andere pieten te boek hebben gesteld.

“We moeten de collectie vernieuwen en aanpassen, maar we hebben tekort aan budget voor de aanschaf van nieuwe sinterklaasboeken en er zijn nog te weinig titels. De boeken die er zijn, vormen een druppel op een gloeiende plaat”, zegt jeugdbibliothecaris Bea Kee van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), al 44 jaar in de weer met jeugdboeken. Dankzij creatief beleid zijn er toch nog een aantal exemplaren beschikbaar, maar het is niet voldoende om aan de vraag te voldoen.

Zelfs in de afgelopen jaren, toen de huidskleur van de pieten al lang onderwerp was van verhitte maatschappelijke discussies, kwamen er nog boeken met traditionele zwarte pieten uit. Kee noemt als voorbeeld de reeks Spiekpietjes, op de markt gebracht door een Vlaamse uitgeverij.

Er zijn volgens de jeugdbibliothecaris daarom snel nieuwe auteurs en tekenaars nodig voor de uitbreiding van de collectie sinterklaasboeken. Ook al omdat scholen sinds 2017 nadrukkelijk vragen naar boeken met moderne varianten van de sidekick van Sint.

Ook de OBA, met 25 vestigingen in de hoofdstad, heeft daarin de afgelopen jaren een draai moeten maken, want langzaam zijn de boeken met Zwarte Piet uitgefaseerd. Aanvankelijk werden die boeken niet langer tentoongesteld op de jeugdafdeling, maar waren ze op aanvraag nog wel verkrijgbaar en werden ze apart gehouden op een karretje.

Sinds de Black Lives Matter-demonstraties dit voorjaar besloot de directie volgens Kee om die boeken volledig uit de collectie te halen. Nu liggen er circa 150 boeken en titels op de museumafdeling van OBA, sommige exemplaren gaan terug tot 1925 of nog eerder. Daar zijn ze op verzoek op te vragen en in te zien, bijvoorbeeld voor studiedoeleinden naar de cultuurgeschiedenis. Maar de boeken zijn volgens de jeugdbibliothecaris niet mee te nemen. “Ze zijn alleen nog beschikbaar ter inzage, maar niet meer uitleenbaar.”