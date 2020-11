Programmamaker Koos van Plateringen: “Ik was een weekend binge drinker”

Drie jaar geleden is presentator en programmamaker Koos van Plateringen gestopt met alcohol. Hij was een weekend binge drinker en had alcohol nodig om te kunnen functioneren. Met behulp van de ambulante begeleiding in de Solutions kliniek lukte het hem om te stoppen. In de nieuwe vijfdelige podcastreeks ‘Eerlijk over alcohol’ spreekt hij uitgebreid met bekende Nederlanders over welke rol alcohol in hun leven speelt.

De podcast is een samenwerking met ministerie VWS, maar is zijn eigen idee. Toen Koos gestopt was met alcohol heeft hij een gesprek opgenomen met zijn begeleider uit de kliniek, William Donker. Hij was niet meteen van plan om er iets mee te doen, omdat het een persoonlijke podcast was. Wat zullen mensen hier wel niet van denken? Daar zette hij zich overheen, omdat hij wist: dit mag een groter platform krijgen. Hij zocht contact met het ministerie en nu is daar de podcastreeks, die mooi aansluit bij hun jaarlijkse campagne rondom alcohol en drugs.

In de podcastreeks gaat Koos in gesprek met Jan Heemskerk, Sarah Chronis, Marianne Timmer en Thomas Berge. Daarnaast komen experts aan het woord, die meer kunnen vertellen over de impact van alcohol op onze gezondheid. “Jan Heemskerk is gestopt om gezondheidsredenen, Sarah is acht jaar geleden gestopt, omdat ze alcohol niet lekker vindt. Ze ervaart nog steeds veel sociale druk. Mensen denken dat ze zwanger is en bestellen soms gewoon bier, terwijl ze om Spa rood heeft gevraagd. Thomas Berge is verslaafd geweest aan alcohol en drugs en is tijdens de eerste lockdown toch weer af en toe gaan drinken.”

“Ik werd vervelend en ging steeds vroeger drinken”

Rond zijn 35ste werd Koos zich bewust dat hij toch wel een probleem had met alcohol. “Ik dacht dat ik een weekend probleem had, maar in de kliniek bleek dat alcohol een veel grotere rol in mijn leven speelde. Mijn gedrag werd steeds heftiger. Ik werd vervelend en ging steeds vroeger drinken. Op zaterdagmiddag dronk ik al een biertje. Ik nam mezelf in de maling en wilde niet weten dat ik een probleem had. Ik had dagen nodig om bij te komen van een kater. Dan was ik niet fit en chagrijnig. Als ik in het weekend werd uitgenodigd voor een verjaardag, maakte ik daar een hele productie van. Ik was al dagen van tevoren bezig in mijn hoofd wat ik zou gaan drinken en met wie. Op de dag zelf werd ik er onrustig van en was ik blij als de fles openging.”

Dat hij die onrust en katers er niet meer zijn, ervaart hij als een grote vrijheid. Hij heeft meer tijd en ruimte voor andere dingen. “Mijn leven is een 3D film geworden.” En hij weet inmiddels ook dat een leven zonder drank kan. “Het is veel leuker en het levert je veel op. Ik voel me frisser en helder en heb meer focus. Dat weet je in het begin nog niet als je stopt. Soms wou ik dat je dat gevoel wat ik nu voel kon kopen in de winkel.”

“Alcohol verdooft”

Waarom is hij eigenlijk begonnen met drinken? “Dat was rond mijn zeventiende. Het was een vlucht uit de realiteit. Ik schaamde me voor mezelf, dat ik anders was, en ik dacht dat ik zo niet mocht zijn. Alcohol verdooft. Die verdoving was wel een belangrijke reden. Daarbij is het heel normaal als je op je zestiende of zeventiende een biertje drinkt, en dat je vervolgens dronken wordt en een keer moet kotsen. Daar wordt om gelachen.”

Wat hem opvalt, is dat er meer bewustwording rondom alcohol is. “Ik wist niet hoe schadelijk alcohol is en volgens mij weten veel mensen niet wat de impact van één glas alcohol is. Ik zeg niet: stop ermee of dat het verboden moet worden. Misschien dat het net zoals met sigaretten zal gaan. Die stonden vroeger op tafel tijdens verjaardagen. Later kwamen we erachter hoe schadelijk en dodelijk roken is. Ik hoop dat het met alcohol dezelfde kant opgaat. Alcohol is direct te linken aan verschillende soorten van kanker en het verhoogd de kans op borstkanker. Die bewustwording vind ik belangrijk. Iedereen heeft zelf de keuze om bijvoorbeeld in het weekend te drinken, maar weet dan wel wat je doet en wat er in je lichaam gebeurt.”

De impact van een kater

En dan is daar nog de impact van een kater. Koos werkte vroeger in een restaurant in Amsterdam. Na afloop werd er altijd gedronken. “De volgende dag moest ik dan weer werken. Mijn bedrijfsleider zei dan altijd: ik vind dat dat niet kan. Je kan niet werken met een kater. Ik moest daar onlangs weer aan denken en nu begrijp ik dat heel goed. Als mijn personeel met een kater rond zou lopen, zou ik ook zeggen: dit kan niet. Waar ligt onze verantwoordelijkheid? Dat is een interessante discussie. Ik gun mensen ook de gezelligheid en het genieten van een wijntje of een biertje. Ik wil geen anti-alcohol campagne voeren, maar het zou fijn zijn als iedereen het eigen heft in handen neemt. Het lijntje tussen genieten van iets en de verdoving nodig hebben, is heel dun. Bij mij werkt het niet, af en toe een drankje. Als ik begin, moet het tot ik niet meer kan en dan nog meer. Maar ook met één glas op voel ik me de volgende dag slomer. Je bent toch stroperiger.”

Hoe eerlijk zijn we over alcohol? “Ik denk dat als mensen echt eerlijk zijn, ze erachter komen dat alcohol een grotere rol in hun leven speelt dan ze willen denken. Dus nee, we zijn er niet eerlijk over. Kunnen we nog gewoon zijn met wat er is, of dit nu verdriet is of blijdschap. We willen vaak meteen proosten met champagne, waardoor we weggaan bij wat er is.”

Wil je de podcast Eerlijk over alcohol luisteren? Klik dan hier voor Spotify of hier voor Apple Podcast.