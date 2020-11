Tips voor wat extra licht in huis

Nu we door de coronamaatregelen voorlopig nog wel even thuiswerken en de dagen steeds korter en donkerder worden, is wat extra licht in huis wel zo fijn. Heb jij last van een donkere woonkamer annex thuis kantoor, slaapkamer of badkamer? Met deze tips zorg je voor wat extra licht in huis, wat zeker in deze corona tijd goed van pas komt.

Als je meer licht in huis wil creëren, kan dit op verschillende manieren. Welke methode geschikt is voor jouw huis of appartement is afhankelijk van het type kamer dat je wilt verlichten. Ook is de mate van privacy die je in een kamer wilt hebben van invloed. Vaak zijn de mogelijkheden in de woonkamer uitgebreider dan die in de badkamer. Maar met een beetje creativiteit is het in elke kamer van je huis mogelijk om deze van wat extra licht te voorzien.

Laat het zonlicht binnen

De eerste tip is gebruik maken van je ramen en het natuurlijke licht. Kortom, laat de zon zoveel mogelijk binnen. Ramen zijn een grote bron van natuurlijk licht en het is mogelijk om dit licht te versterken. Hoe? Door lichte kleuren te gebruiken rondom het raam, zoals bijvoorbeeld wit of crème. Lichte kozijnen helpen ook, want die weerkaatsen en weerspiegelen het licht dat door het raam naar binnen komt. Hierdoor lijkt het licht sterker en feller en oogt je huis groter, opener en frisser. Verder is het licht technisch handiger om grote meubelstukken ver weg van het raam te zetten en bijvoorbeeld een grote kast door zwevende wandplanken te vervangen, zodat er licht doorheen kan komen. Zet geen grote planten of andere objecten in je vensterbank.

Lichtkoepel

Wat goed werkt voor wat extra licht in huis is een lichtkoepel. Mocht je bezig zijn met de verbouwing van je huis, dan is dit zeker een goede optie om daglicht binnen te laten. Kies verder voor lichte kleuren in huis op de muur, bijvoorbeeld een witte basis op de muren, de vloer en het plafond. Deze grote oppervlakken absorberen of reflecteren tenslotte het meeste licht. Kies je voor donkere kleuren op een muur dan zal al het licht geabsorbeerd worden met een donkere kamer als gevolg.

Witte meubels en spiegels

Mocht een nieuwe bank, tafel of stoelen op je Sinterklaas verlanglijstje staan, kies dan ook voor lichte kleuren. Met kleine kinderen of een volwassene in huis die vaak vlekken maakt, is een witte bank geen ideale keuze, maar witte meubels weerkaatsen wel het licht. Een wit meubelstuk in huis kan dus voor net dat extra beetje licht zorgen. Heb je geen raam in je badkamer? Dan zijn witte badkamerkastjes een optie. Spiegels zijn ook lichtverspreiders. Ze laten de ruimte niet alleen groter lijken, maar reflecteren ook licht in je woning. Een strategisch geplaatste spiegel kan dus net wat extra licht brengen in onderbelichte ruimtes.

Lichtplan

Zorg tenslotte dat je voldoende verlichting in huis hebt. Dit betekent dat je de juiste lampen op de juiste plek hebt staan of hangen. Het is mogelijk om een lichtplan te maken, waarin je aangeeft welke lampen waar moeten staan. Zo’n plan bestaat uit basisverlichting, praktische verlichting en sfeerverlichting. Denk hierbij vooral aan tafellampen en staande lampen. En vergeet de kaarsen niet. Zeker nu het langer donker is, zorgen kaarsen niet alleen voor wat extra licht, maar zorgen ze ook voor extra sfeer in huis. Ook in de ochtend.