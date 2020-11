Voor zo’n 10 musea dreigt sluiting binnen een half jaar

Zo’n tien musea verwachten binnen een half jaar definitief te moeten sluiten door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die de Museumvereniging donderdag publiceert. Daaraan is meegedaan door zo’n 60 procent van de leden van de brancheorganisatie. Van hen verwacht ongeveer een kwart het nog hoogstens een jaar te kunnen volhouden.

Het kabinet heeft tijdens de crisis al vroeg noodsteun geregeld in de vorm van regelingen met de namen NOW, TOGS en TVL. Ook heeft de minister van OCW sectorspecifieke steun toegezegd. In totaal gaat het tot 1 juli 2021 om zo’n 1,5 miljard euro. Toch komt het geld niet altijd daar terecht waarvoor het bedoeld is, stelt de Museumvereniging.

Dit komt volgens de vereniging onder meer doordat de uitvoeringen van verschillende noodsteunmaatregelen elkaar soms in de weg zitten. “Een voorbeeld: als een gemeente noodsteun geeft aan een museum dan wordt die steun vervolgens verrekend met de NOW en komt zo ten goede aan het Rijk. Daardoor kan een museum soms zelfs slechter af zijn dan zónder die gemeentelijke steun.”