Zembla: tientallen politici in de fout met nevenfuncties

Tweede Kamerleden zijn wettelijk verplicht hun nevenfuncties te melden in een openbaar register, maar van de 150 parlementariërs hebben er 21 een onjuiste of onvolledige opgave gedaan. Dat meldt het tv-programma Zembla op basis van eigen onderzoek.

Het register is bedoeld om belangenverstrengeling tegen te gaan en wordt bijgehouden door de griffie van de Tweede Kamer. Kamerleden moeten alle nevenfuncties, nevenactiviteiten en neveninkomsten melden. In de Kamer van Koophandel zijn 21 Kamerleden ingeschreven met een nevenfunctie bij een BV, stichting of vereniging, die ze niet opgeven in het register, aldus Zembla.

“Dat zijn er 21 te veel”, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit: “Als 21 van de 150 dat niet doen, vind ik dat aanzienlijk”.

Nog eens acht Kamerleden vermelden wel hun bijbaan in het register, maar geven niet op hoeveel ze daarmee verdienen, terwijl dat ook wettelijk verplicht is. Verder verhuren vier parlementariërs onroerend goed zonder dat als ‘relevant belang’ op te geven, aldus Zembla.