Aantal opgenomen coronapatiënten weer een klein beetje omlaag

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2181 mensen vanwege het coronavirus, twintig minder dan op donderdag. Het is het laagste aantal in bijna drie weken tijd.

In de afgelopen tien dagen is het aantal opgenomen patiënten negen keer gedaald. Anderhalve week geleden behandelden de ziekenhuizen 2653 coronapatiënten. Dit betekent dat in tien dagen tijd 472 bedden zijn vrijgekomen.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 170 coronapatiënten opgenomen, terwijl 204 mensen die vleugels hebben verlaten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1572 coronapatiënten, 34 minder dan een dag geleden. Hoeveel van de 204 vertrokken patiënten naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 32 coronapatiënten opgenomen en 18 mensen zien vertrekken. Daardoor steeg het aantal patiënten op de ic’s licht, van 595 naar 609. Ook hier is niet bekend hoeveel van de 18 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

Het aantal coronapatiënten op de ic’s schommelt nu al ruim een week rond de 600.

In de afgelopen 24 uur zijn 31 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In bijna acht weken tijd zijn nu meer dan 1200 mensen verspreid over het land. Dit moet de druk op ziekenhuizen verlichten, waardoor de zorg voor andere patiënten zo veel mogelijk kan blijven draaien.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1572 coronapatiënten, 34 minder dan een dag geleden.