Derde aanhouding in zaak vermissing Sumanta Bansi

De politie heeft een 40-jarige man uit Hoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sumanta Bansi. Het is de derde aanhouding die de politie Noord-Holland heeft verricht in het onderzoek.

Eerder werden al een 34-jarige man uit Rijswijk en een 63-jarige man uit Hoorn aangehouden in deze zaak. Volgens De Telegraaf is de 40-jarige man de zoon van de 63-jarige man, maar de politie doet daarover geen uitspraken.

Het laatste levensteken van de 22-jarige UvA-studente biomedische wetenschappen dateert van 18 februari 2018. Later dat jaar werd ze bij de politie als vermist opgegeven. Het onderzoeksteam stelde vrij snel vast dat Sumanta hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer was geworden van een misdrijf en niet meer in leven zou zijn. Maar ondanks meerdere zoekacties in het Robbenoordbos in de kop van Noord-Holland en in het water langs de Afsluitdijk is haar lichaam nog altijd niet gevonden.

De vermissing van Sumanta is verschillende keren behandeld in Opsporing Verzocht.