Jan Dulles ‘Neptunus’ wint tweede reeks The Masked Singer

Jan Dulles heeft het tweede seizoen van The Masked Singer gewonnen. De zanger, die de afgelopen weken in een Neptunuspak optrad in het RTL 4-programma, kreeg de meeste stemmen van het publiek in de zaal.

In de finale gingen ook de maskers van de andere overgebleven kandidaten af. Presentatrice Nicolette van Dam bleek zich de afgelopen weken als panter vermomd te hebben, cabaretier Najib Amhali ging schuil achter het karakter van de zebra en als laatste onthulde musicalactrice Noortje Herlaar zichzelf als de vos. In eerdere afleveringen vielen onder anderen Willeke Alberti, Mariska Bauer, Diederik Jekel, Ernst Daniƫl Smid, Famke Louise en Samantha Steenwijk af.

In het programma moeten twee panels raden wie er al zingend in een bizar pak op het podium staat. Gerard Joling en Buddy Vedder wisten de meeste BN’ers te raden en werden het winnende panel. Ze versloegen daarmee het andere panel, bestaande uit Carlo Boszhard en Loretta Schrijver.

Ook het tweede seizoen van The Masked Singer, naar een Zuid-Koreaans format, was een kijkcijferhit. Zo keken de afgelopen weken bijna 3 miljoen mensen naar de show die wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.