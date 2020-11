Politie bekeek mogelijkheden tot samenwerking met pedojagers

De afgelopen tijd is gekeken of er een vorm van samenwerking met pedojagers mogelijk was, maar dat is niet het geval. Dat zegt een politiewoordvoerder vrijdag in aanvulling op een bericht in het AD.

In die krant riepen hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef in Oost-Nederland Oscar Dros, beiden verantwoordelijk voor de portefeuille burgeropsporing in Nederland, burgers op te stoppen met de jacht op kindermisbruikers. Donderdag bleek de dood van een 73-jarige Arnhemmer het gevolg van pedohunting en Dros stelt te vrezen dat er meer doden vallen. De krant meldt daarbij dat politie en het Openbaar Ministerie deze week hebben besloten elke vorm van samenwerking in de ban te doen.

Volgens de politiewoordvoerder is de afgelopen weken gekeken of er vormen denkbaar zijn waarin tot samenwerking kan worden gekomen. “Vanuit burgeropsporing kijken we er veel breder naar. Er zijn op dat vlak allerlei fenomenen, zoals mensen die bij fietsendiefstal de eigen fiets opsporen. Daarin zien we zeker mogelijkheden tot samenwerking.”

Maar bij pedojagen komen zoveel emoties kijken, dat al snel rechten van andere burgers geschonden dreigen te worden, aldus de zegsman. “Wij zien geen mogelijkheid tot samenwerkingsverbanden waarbij bijvoorbeeld afspraken kunnen worden gemaakt over dat wij mensen opwachten.”

Op de vraag of dit betekent dat de politie dan ook niets doet met meldingen van pedojagers, zegt de woordvoerder: “We roepen nu pedohunters op te stoppen met pedojagen. Maar in zijn algemeenheid geldt dat als er mensen zijn met vermoedens van kindermisbruik, we ze oproepen dit altijd bij ons te melden.”