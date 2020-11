Rode Kruis: dringend geld nodig voor hulp bij natuurrampen

Het Rode Kruis heeft “dringend geld nodig” om noodhulp te verlenen bij natuurrampen die de afgelopen tijd wereldwijd plaatsvonden. De hulporganisatie opent daarom giro 6868 en wil zo 70 miljoen euro ophalen. Het gaat onder meer om rampen in Midden-Amerika en de Filipijnen die tientallen miljoenen mensen troffen.

Naar Honduras, Nicaragua en Guatemala heeft het Rode Kruis al 98 ton aan hulpgoederen gestuurd vanwege de verwoestingen die orkaan Eta heeft aangericht. Dan gaat het om dekzeilen, toiletspullen, jerrycans, schoonmaakartikelen, keukengerei en muskietennetten. “Maar meer is nodig”, stelt het Rode Kruis dat denkt in totaal 18,5 miljoen euro nodig te hebben voor de hele hulpoperatie die minstens anderhalf jaar gaat duren.

Op de Filipijnen liet tyfoon Goni een spoor van vernieling achter. “In verschillende gebieden werd bijna 90 procent van de huizen verwoest, bijvoorbeeld in Virac op het eiland Catanduanes”, aldus de hulporganisatie. Daarbovenop kwam deze week nog tyfoon Vamco. Verder noemt het Rode Kruis nog Vietnam en Soedan die te kampen hebben met enorme overstromingen.

“Dit zijn rampen waar we in Nederland in deze coronatijd misschien niet veel over hebben gehoord maar de schade is enorm”, zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. “Tegelijkertijd hebben we in al deze landen te maken met de coronapandemie, het Rode Kruis verleent dus al coronahulp. Dit is een ramp op een ramp, er wordt veel gevraagd van de bevolking maar ook van de hulpverleners van het Rode Kruis in deze tijden.”