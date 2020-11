Senaat mag straks voorstellen terugsturen naar de Tweede Kamer

De Eerste Kamer krijgt het recht om een wetsvoorstel waar ze ontevreden over is, gewijzigd terug te sturen naar de Tweede Kamer. Die moet dan beslissen of ze akkoord gaat met het aangepaste wetsvoorstel. Op dit moment kunnen de senatoren alleen een voorstel goed- of afkeuren.

De staatscommissie onder leiding van Johan Remkes adviseerde in 2018 de Eerste Kamer het terugzendrecht te geven. De senaat kan zo meer invloed uitoefenen op wetsvoorstellen terwijl de Tweede Kamer het laatste woord houdt, stelde de staatscommissie die het parlementaire stelsel onder de loep nam.

De ministerraad heeft dit advies vrijdag overgenomen. Het terugzendrecht past bij de verhoudingen tussen beide Kamers, aldus het kabinet. Het is wel belangrijk dat het niet voor vertraging zorgt, voegt het kabinet eraan toe. Het gaat nog wel lang duren voor het zover is. De Grondwet moet er voor veranderd worden en dat is een jarenlange langdurige procedure.