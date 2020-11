LCPS: Aantal coronapatiënten op ic iets afgenomen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 56 coronapatiënten minder dan vrijdag. Het zijn er in totaal 2125, daarvan liggen 595 Covid-patiënten op de intensive care, 14 minder dan vrijdag. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het verplaatsen van coronapatiënten vanuit regio’s waar de druk hoog is naar ziekenhuizen in regio’s waar minder ernstige coronagevallen zijn, gaat intussen door. Het afgelopen etmaal zijn 35 patiënten, onder wie 6 ic-patiënten, verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s.

Het aantal coronapatiënten op de ic’s schommelde rond de 600. De afnemende coronadrukte in ziekenhuizen volgt op meerdere aanscherpingen van het kabinetsbeleid. Na het instellen van deze strengere maatregelen is het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis flink gedaald.