Minder draagvlak voor Zwarte Piet

Steeds minder mensen zijn voorstander van een traditionele Zwarte Piet. Iets meer dan de helft (55 procent) vindt dat het uiterlijk van piet niet moet worden aangepast, een jaar geleden vond 71 procent dat nog, meldt EenVandaag na onderzoek onder 29.000 leden van het EenVandaag Opniniepanel. Een derde meent dat de traditionele piet wel moet worden aangepast, 11 procent twijfelt.

EenVandaag onderzoekt sinds 2013 hoe wordt gedacht over het uiterlijk van Zwarte Piet. Sindsdien stijgt het aantal mensen dat vindt dat het uiterlijk van de traditionele piet moet worden aangepast gestaag. Na de demonstraties van Black Lives Matter en nadat premier Mark Rutte zei dat hij anders was gaan denken over Zwarte Piet en begreep dat mensen zich hierdoor gediscrimineerd voelen, willen minder mensen piet zwart houden.

Mensen die dit jaar van mening zijn veranderd, zeggen vaak dat ze aanpassingen willen ‘om de lieve vrede te bewaren’. Ze verwijzen daarbij naar de maatschappelijke onrust rond eerdere intochten en demonstraties afgelopen zomer. Ook zijn ze klaar met het terugkerende debat: “Laten we het maar aanpassen, dan zijn we hopelijk voor eens en altijd van die eeuwige discussies af”, zegt iemand tegen EenVandaag. 61 procent van alle ondervraagden zegt dat de discussie dit jaar bij hen niet leeft en heeft naar eigen zeggen “genoeg aan het hoofd door corona”.

Dat is anders bij veel mensen van Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Bij driekwart van hen leeft het thema, ondanks de coronacrisis, ook dit jaar. “Zolang de meeste witte mensen nog pro-Zwarte Piet zijn, blijf ik strijdbaar”, zegt een Antilliaanse deelnemer. Een aantal van hen ziet ook lichtpuntjes: “Ik ben groot voorstander van het aanpassen van Zwarte Piet. Na twintig jaar mijn mening delen, zie ik eindelijk verandering in Nederland.”