Recordlange periode zonder matige vorst in De Bilt

Het komt steeds vaker voor dat de temperatuur in De Bilt niet meer onder de -5 graden komt. Sterker nog, er is al 663 dagen geen matige vorst meer geweest en dat is een recordlange periode, meldt Weeronline. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Toen koelde het af naar -8,1 graden.

Het vorige record was 662 dagen en liep van 1 april 2013 tot en met 22 januari 2015. In de winter van 2014 was de laagste temperatuur op het hoofdstation -3,1 graden. Nog nooit was de laagste minimumtemperatuur in een winter zo hoog.

De laagste temperatuur van 2020 tot nu toe is -4,3 graden en werd gemeten op 25 maart. Als komend jaar ook zonder matige vorst verloopt is dat een unicum. Sinds het begin van de metingen is het nog nooit voorgekomen dat de temperatuur twee jaar op rij niet lager is geweest dan -5 graden.

In een normale winter is matige vorst in Nederland heel gebruikelijk, maar door de opwarming van het klimaat is dat aan het veranderen. De huidige winters zijn wat dat betreft een voorbode op het winterweer van de toekomst: een maandenlange herfst.