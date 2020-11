Politie grijpt in bij meerdere illegale feesten

De politie heeft opnieuw een einde gemaakt aan meerdere illegale feesten. In de nacht van zaterdag op zondag was een groot feest aan de gang in een tent in Nieuw-Vennep. Daar waren meer dan tachtig personen aanwezig. De sfeer werd grimmig, laat de politie Haarlemmermeer op Twitter weten. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse.

De feestvierders kunnen een proces-verbaal tegemoet zien. Datzelfde gold voor de ongeveer 25 personen die in een loods in Koningsbosch (gemeente Echt) aan het feesten waren. De politie in de Limburgse plaats beƫindigde dat feest rond middernacht. Zaterdagavond zijn 65 mensen beboet die op een illegaal feest waren op een parkeerplaats in de Beemsterstraat in Amsterdam-Noord, meldt AT5.

Ook eerder dit weekeinde moest de politie al meerdere feesten opbreken. In onder meer Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht waren tientallen mensen bij elkaar. In Eindhoven raakte vrijdagavond een agent gewond die met collega’s een feest in een bedrijfspand aan de Kruburg wilde beĆ«indigen. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en een knie en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De agent doet aangifte van zware mishandeling. Vier mannen werden aangehouden, onder wie een 45-jarige man uit Eindhoven en zijn zoon van zestien die de politie beledigde.

Een illegaal feest in het Amsterdamse Bos kon in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie worden voorkomen. Daar mag vanwege de coronamaatregelen na 00.00 uur niemand meer zijn. Rond 00.30 uur kreeg de politie een tip over het illegale feest aan de Blekerskade in Amstelveen. Bij de onderdoorgang van de A9 bleek een groep van ongeveer honderd feestgangers te staan. Een aantal van hen ging er bij het zien van de politie gelijk vandoor.

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro.