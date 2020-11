Politie maakt eind aan tentfeest in Nieuw-Vennep

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot feest in een tent in Nieuw-Vennep. Daar waren meer dan tachtig personen aanwezig. De sfeer werd grimmig, laat de politie Haarlemmermeer op Twitter weten. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse.

De feestvierders kunnen een proces-verbaal tegemoet zien. Datzelfde gold voor de ongeveer 25 personen die in een loods in Koningsbosch (gemeente Echt) aan het feesten waren. De politie in de Limburgse plaats beƫindigde dat feest rond middernacht.

Ook eerder dit weekeinde moest de politie al meerdere illegale feesten opbreken. In onder meer Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht waren tientallen mensen bij elkaar.

Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro.