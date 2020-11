Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt licht

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten steeg met 36 naar 2130. “Maar het overall beeld is gunstig, van een geleidelijke daling”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ten opzichte van vorige week maandag is de bezetting met 8 procent gedaald.

Als de huidige daling zich doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer 900 coronapatiënten behandelen op verpleegafdelingen en intensive cares, verwacht Kuipers, maar dan zijn de problemen nog niet verholpen.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 173 coronapatiënten opgenomen, terwijl 125 mensen die vleugels hebben verlaten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1557 coronapatiënten, 48 meer dan een dag geleden. De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 29 coronapatiënten opgenomen en 41 mensen zien vertrekken. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde licht, van 585 naar 573.

Het is volgens Kuipers nog te vroeg om de maatregelen uit oktober te versoepelen. Het aantal positieve tests per dag moet verder omlaag om “speelruimte” te hebben en om op tijd in te kunnen grijpen als het aantal besmettingen weer oploopt. “We zitten nu op ruim 4500 gevallen. Het hoeft maar een keer te verdubbelen en we zitten weer op bijna 10.000 gevallen”, aldus Kuipers. “De spanning is er nog niet af. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet.”

Het is nog steeds druk in de ziekenhuizen in Rotterdam, Leiden, Den Haag en Amsterdam. Ook in het midden van het land en Noord-Brabant behandelen de ziekenhuizen veel patiënten, aldus Kuipers.