Leven zonder ziek zijn

Gezondheid is belangrijk voor mensen. Toch doen we vaak juist de dingen die niet goed voor ons zijn. Omdat we ‘geen tijd’ hebben, we verzet voelen of omdat we ongemerkt ‘slachtoffer’ zijn van reclames of verslavende gewoontes.

Er zijn heel wat ziektes die we kunnen krijgen. Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan 1 miljoen mensen Diabetes type 2 hebben waarbij het lichaam niet meer goed op insuline reageert en er te veel suiker in e bloed blijft zitten? De gevolgen voor je gezondheid kunnen desastreus zijn. Het is daarom erg belangrijk om deze en andere ziektes te voorkomen of om te keren. Want tenslotte willen we allemaal toch het liefste een ziektevrijleven.

Risico’s, afkomst en sekse

Er zijn heel wat risicofactoren die meespelen in ziektes en ziek worden. Zoals ouder worden maar ook overgewicht, hoge bloeddruk, roken en te weinig bewegen. Per ziekte komen daar nog extra factoren bij. Bij Diabetes 2 bijvoorbeeld speelt ook mee of er ouderdomssuiker in de familie voorkomt. Net als psychische problemen en een verkeerde cholesterol- en vet verhouding.

Ouder worden kun je weinig aan doen net als je afkomst en of je man of vrouw bent. Toch speelt allemaal mee op de kans op het krijgen van diabetes. Zo krijgen Surinaams-Hindoestaanse, Turkse, Marokkaanse, Caribische en Afrikaanse mensen krijgen twee tot vier keer zo vaak diabetes als blanken. Ben je een vrouw en heb je zwangerschapsdiabetes gehad of was je baby meer van 4 kilo bij de geboorte, ook dan heb je een verhoogt risico. Dus is het belangrijk om dat wat je wel kan doen, aan te pakken.

De pre fase

In de fase voor je Diabetes types 2 reageert je lichaam al minder goed op insuline en krijgt het al meer moeite met het verwerken van bloedsuiker. Hierdoor zijn de bloedsuikerwaarden al iets hoger. Dit noemen we prediabetes. Het kan zijn dat je enkele of vage symptomen hebt maar vaak heb je nog ‘nergens last van’. Toch kunnen je hart, bloedvaten en ogen in deze fase al schade oplopen. Wordt deze fase niet behandeld, dan kan prediabetes overgaan in diabetes. Grijp je op tijd in, kun je prediabetes ook terugdraaien.

Wat kun je doen?

Terugdraaien doe je door af te vallen, gezond te (gaan) eten en meer te bewegen. Meestal worden daarmee de bloedsuikerwaarden weer normaal. Hoe sneller je hiermee begint, hoe beter het natuurlijk is.

Verminder daarom je koolhydraten en maak na je maaltijd een wandeling. Ook een krachttraining doe je goed. Gebruik ook vezels in je voeding. Een vuistregel is dat hoe meer je moet kauwen, hoe gezonder het is. Denk aan gezond beleg op brood, snoep verstandig en gebruik eens wat vaker kaneel. Kaneel op zichzelf kan niet voorkomen dat je diabetes krijgt maar omdat het de eigenschap heeft dat het insuline in spieren beter laat werken, kan het wel een bijdrage leveren door het consequent te gebruiken. Je bloedsuiker blijft dan lager laag doordat de suikers door je spieren worden opgenomen. Ook gezonde eiwitten als vette vis (zalm & makreel), biologische eieren, eend, kalkoen, kip, lamsvlees en rundvlees hebben een positieve werking omdat je door eiwitten verzadigd raakt en ze dus een langer effect op je verzadigingsgevoel.