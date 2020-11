Medicijnwaakhond kijkt versneld naar derde coronavaccin

De Europese toezichthouder voor medicijnen kijkt alvast of een derde coronavaccin geschikt is om op de markt te brengen. Het middel van het Spaanse Moderna krijgt een versnelde beoordeling, een zogeheten rolling review, maakte het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bekend. Als het middel mRNA-1273 goed werkt, kan het sneller ingezet worden om coronabesmettingen te voorkomen.

Normaal gesproken vragen medicijnfabrikanten pas om toelating wanneer de proeven met een nieuw middel helemaal afgerond zijn. Zodra al het papierwerk binnen is, beginnen de toezichthouders met het bestuderen van de uitkomsten en beslissen ze of het middel op de markt mag komen. Bij een rolling review kijken de toezichthouders mee over de schouders van de farmaceuten terwijl hun gegevens binnenkomen.

Bij twee andere mogelijke vaccins kijkt het EMA al mee. Dat zijn het middel AZD1222 van AstraZeneca en de universiteit van Oxford, en het middel BNT162b2 van Pfizer en BioNTech. De topman van het EMA zei onlangs al dat daar snel een derde middel bij zou komen, maar wilde de naam toen nog niet noemen.

Het EMA gaat over de toelating van vaccins en geneesmiddelen tot de Europese markt. De organisatie is in Amsterdam gevestigd.