Meer kerstpakketten dit jaar, maar worden ze ook beter?

Geen vrijmibo’s, geen feestjes, geen barbecues. Geen goed georganiseerde lunches. Koffie uit je eigen apparaat. Het is dit jaar allemaal wat karig voor werknemers, dankzij de pandemie. Maar het lijkt erop dat het ook een voordeel heeft: werkgevers hebben minder kosten dankzij het thuiswerken. Ze hebben daardoor meer budget om iets bijzonders voor hun werknemers te doen. Maar waar hebben werknemers het meeste aan?

Een moment van contact

Werkgevers besteden traditiegetrouw veel aandacht aan hun werknemers rond de feestdagen. Dat is nu al helemaal het geval. Het thuiswerken biedt veel voordelen, maar het contact met collega’s wordt gemist, zo blijkt ook regelmatig uit onderzoek. We komen elkaar minder tegen bij het koffieapparaat, en dat heeft consequenties voor onze motivatie en betrokkenheid. Werkgevers zijn dan ook hard op zoek naar manieren om meer aan teambuilding te doen.

Het kerstpakket

Aanbieders van relatiegeschenken zien dan ook een grotere vraag naar kerstpakketten, en een hoger budget. Dat is ook logisch. Regelmatig blijkt uit marktonderzoeken dat de Nederlandse werknemer veel waarde hecht aan het kerstpakket. De feestdagen zijn dus bij uitstek het moment dat de werkgever iets aan de relatie met zijn of haar werknemers kan doen, en dat wordt zeker nu heel belangrijk gevonden.

Een interactief kerstdiner

Maar er kleeft wel een groot nadeel aan een standaardpakket: ze zijn niet per se handig voor de teambuilding. Er is dan ook een stijgende vraag naar cadeaus die meer invulling geven aan de behoefte aan contact. Een goed voorbeeld daarvan is de interactieve tasting experience, voortgekomen uit een samenwerking tussen Edgeplore.nl, aanbieder op het gebied van teambuilding, Maxilia, specialist in relatiegeschenken, en restaurant ‘De Oude Duikenburg’. Werknemers ontvangen de Tastingbox Diner, met daarin een restaurantwaardig, drie-gangen-diner dat al voorbereid is. De thuiskok kan het vervolgens binnen 20 minuten afmaken en op tafel zetten, terwijl er via de bijbehorende video-tool contact is met de andere thuiskoks. De rest van de avond worden er via de teambuilding-app allerlei leuke spelletjes en challenges uitgevoerd.

Bij voorkeur geen traditioneel kerstpakket

Los van de behoefte nu meer informeel contact te hebben met collega’s, is de interesse in traditionele kerstpakketten al jaren op zijn retour. Vorig jaar bleek nog uit een onderzoek naar relatiegeschenken dat inmiddels nog maar 32 procent van de werknemers een traditioneel kerstpakket wil ontvangen, waarin de typische producten zoals koekjes en chocolademelk te vinden zijn. Als werknemers een pakket krijgen, dan ontvangen ze liever een cadeau waar ze echt iets aan hebben. Er is nog geen recent onderzoek gedaan naar de wensen anno 2020, maar vermoedelijk zijn dat nu spullen waar je thuis iets aan hebt.

Fijn dat je er bent

In een ander marktonderzoek werd de vraag gesteld wat het meest bijzondere kerstpakket is geweest. Daarin werd als favoriet de 32-urige werkweek genoemd. Als je het je kan permitteren om je werknemers permanent acht uur betaald vrij te geven, zullen ze daar vast heel blij mee zijn. Je hebt dan gegarandeerd werknemers die zich gewaardeerd voelen en graag hun best voor je doen. Maar als dat er even niet in zit, is er een heel goed alternatief: een kaartje met complimenten wordt altijd gewaardeerd. Het hele jaar door. En dat kost (vrijwel) niets.