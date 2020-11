Twan Huys gaat naar KRO-NCRV, College Tour komt terug

Twan Huys gaat aan de slag voor KRO-NCRV. De 56-jarige presentator gaat meerdere journalistieke programma’s maken, meldt de omroep. Zijn grote succes College Tour keert in mei terug op televisie.

Daarnaast gaat Huys vanaf maart het nieuwe onderzoeksprogramma Waarde van de Aarde maken, waarin hij “de onzichtbare strijd om de beperkte bodemschatten” in beeld gaat brengen. KRO-NCRV zette eerder al met programma’s als Keuringsdienst van Waarde, BinnensteBuiten en Code Rood in op het thema aarde.

“Op grote schaal worden natuurgebieden vervuild, mensen en soms zelfs kinderen gereduceerd tot slaven voor de productie van grondstoffen zoals kobalt in Congo”, aldus de presentator. “In de serie volgen we ook de geldstromen die vaak via de Zuidas in Amsterdam lopen.”

In College Tour sprak Huys samen met studenten met inspirerende mensen uit alle delen van de wereld. Huys presenteerde het programma elf jaar lang, maar moest er in 2018 afscheid van nemen toen hij overstapte naar RTL. Matthijs van Nieuwkerk deed in 2019 één reeks College Tour; daarna was het programma niet meer te zien.

De journalist blijft naast zijn werk voor KRO-NCRV ook het programma Buitenhof presenteren.