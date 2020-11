Afname besmettingen zette vorige week door, maar minder snel

Het aantal positieve coronatests is afgelopen week verder afgenomen, maar lang niet zo sterk als de week daarvoor. In totaal registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37.706 nieuwe besmettingen, 14 procent minder dan een week eerder. Toen rapporteerde het instituut 43.621 nieuwe gevallen, 32 procent minder dan de week daarvoor.

Het RIVM heeft afgelopen week 479 meldingen gekregen van aan corona gerelateerde sterfgevallen. In de vorige weekrapportage waren dat er 565. Deze meldingen lopen soms wat achter.

Volgens de laatste cijfers zijn vorige week 1496 mensen die besmet waren met het virus opgenomen op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Op de intensive cares werden 224 patiënten opgenomen. Vorige week lag het aantal opnames iets hoger: 1520 op verpleegafdelingen en 275 op de ic’s.

De daling van deze tweede golf gaat “veel langzamer” dan de afname van de eerste golf in maart en april, stelt het RIVM vast. Het instituut schat dat nu nog zo’n 118.000 mensen in Nederland het virus bij zich dragen en anderen kunnen besmetten. Daarbij houden de deskundigen wel een flinke slag om de arm: de bandbreedte ligt tussen de 83.000 en 150.000 mensen.

In de regio’s Kennemerland en Rotterdam-Rijnmond zag het RIVM de afgelopen week de grootste afname in het aantal nieuwe meldingen per 100.000 inwoners. “Toch is het aantal mensen met een positieve testuitslag nog steeds zeer hoog”, aldus het instituut.