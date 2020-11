‘Als cijfers blijven dalen, half december eerste versoepeling’

Als de cijfers met het coronavirus blijven dalen, kan eventueel half december voorzichtig de eerste versoepeling van de huidige coronamaatregelen worden doorgevoerd. Zorgminister Hugo de Jonge zei dinsdagavond dat dit op 8 december zal worden bekeken.

“Wat we willen doen is half december kijken of we iets meer ruimte kunnen geven als we op indicatoren zitten van niveau 2. Dat betekent tien ic-opnames per dag of 3600 nieuwe besmettingen per dag. Pas dan kunnen we weer nadenken over iets van verruiming. Dat verwachten we half december. Dan kunnen we weer iets doen wat we zo graag willen.”

Het doel is om naar niveau 1 te komen. Dat zal volgens De Jonge naar verwachting half januari worden bereikt, als de cijfers blijven dalen.