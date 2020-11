De Jonge: berichten over vaccins hoopvol, maar veiligheid voorop

In Nederland zullen de eerste inentingen met coronavaccins in de eerste maanden van volgend jaar plaatsvinden. Zorgminister Hugo de Jonge zei dinsdagavond dat dit zijn verwachting blijft na de recente positieve berichten over nieuwe vaccins die in de maak zijn. “Het is hoopvol en we kijken er allemaal naar uit.” Hij herhaalde dat “het een absolute voorwaarde is dat de vaccins effectief en veilig” zijn.

Er komt zeker geen vaccinatieplicht, benadrukte De Jonge opnieuw. Volgens hem blijkt uit onderzoek dat ongeveer 50 tot 70 procent van de mensen bereid is om zich te laten inenten tegen Covid-19. “Mensen maken zich zorgen of het niet heel erg snel gaat. Normaal duurt het zo’n tien tot vijftien jaar voordat een vaccin er is. Maar we doen het veilig en we doen geen enkele concessie.”

Het is volgens de minster heel erg belangrijk om een zo groot mogelijke groep te vaccineren. “Je wilt groepsimmuniteit, we willen die nare episode achter ons laten, we moeten immuniteit opbouwen en dat gaat het beste via een vaccin. Zo’n 70 procent moet zich laten vaccineren”, zei De Jonge. Hij wil vooral inzetten op voorlichting. “We zullen alle dagen van de week vertellen hoe belangrijk het is om afscheid te nemen van deze vreselijk nare periode en al het leed dat het veroorzaakt. Dat zullen we overbrengen.”

Het is niet de bedoeling dat mensen die zich laten inenten bepaalde voordelen zouden kunnen krijgen. De minister denkt niet dat er een “impliciete druk of dwang” moet zijn. “Maar het is wel zo dat als mensen gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld alle medewerkers en bewoners van een verpleeghuis, dat je je kunt afvragen of 1,5 meter afstand dan nog nodig is.”

Volgens de minister kan het lang duren voordat iedereen is ingeënt, omdat er niet genoeg vaccins zijn voor iedereen tegelijkertijd. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt welke groepen als eerste gevaccineerd worden. De Gezondheidsraad brengt donderdag advies uit over eventuele doelgroepen. Het kabinet wil daarover op korte termijn besluiten nemen.

Omdat de inentingen een grote logistieke operatie betekenen, zijn de voorbereidingen al maanden in volle gang, zei De Jonge.