Door politie neergeschoten Hagenaar aan verwondingen overleden

Een 36-jarige Hagenaar die dinsdag is neergeschoten door de politie, is aan zijn verwondingen overleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij rond 17.00 uur overleed in het ziekenhuis. De familie is op de hoogte gesteld.

Het slachtoffer werd eerder op de dag door de politie neergeschoten op de Carelshavenstraat in Den Haag. Daar kwamen twee agenten af op een melding over een man die verward gedrag zou vertonen. Dat was rond 12.15 uur.

De man had volgens de agenten een mes bij zich. Zij voelden “zich dusdanig bedreigd door de man dat zij hun wapen trokken en schoten”, aldus het OM.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de wijk Morgenstond-Zuid. Dat is gebruikelijk wanneer agenten schoten lossen.

Na het incident werd de Carelshavenstraat afgezet en zette de politie er schermen neer.