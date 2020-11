”Kerstbomen- en spullen dit jaar weer erg populair”

Er worden dit jaar veel meer kerstbomen en kerstspullen verkocht dan in 2019. Dat zeggen bol.com en Intratuin op basis van hun verkopen. De stijgende verkoop komt deels door de coronacrisis, maar het vele thuiszitten is niet de enige verklaring voor de kerstgekte. Kerst lijkt al langere tijd populairder te worden in Nederland.

Webwinkel bol.com verkocht de laatste week van oktober en de eerste week van november elf keer zoveel kerstbomen als in dezelfde periode in 2019. Vorig jaar werden er tientallen bomen verkocht, dit jaar een paar honderd. Ook kunstkerstbomen en decoratieve kerstbomen zitten in de lift: Bol.com verkocht er respectievelijk drie en zeven keer zoveel als vorig jaar. Van die laatste categorie werden er in 2019 tientallen verkocht, dit jaar honderden. Kerstslingers verkocht de webwinkel drie keer vaker dan vorig jaar en ook kerstballen werden drie keer zoveel verkocht.

Ook Intratuin, een andere grote speler op de markt voor kerstbomen en kerstspullen, ziet tot nu toe een verdubbeling van de verkoop van zowel kunstbomen als kerstdecoratie ten opzichte van 2019. “En veel filialen zijn eerder dan normaal al begonnen met de verkoop van echte kerstbomen”, zegt een woordvoerder. “Bij sommige filialen zijn de kerstbomen nu al binnen. Het is voor het eerst dat er zo vroeg wordt ingekocht, normaal staan echte kerstbomen pas eind november in onze winkels.”

Door het vele thuiszitten, zijn mensen nu al bezig met het gezellig maken van hun woning, zo stelt bol.com. Volgens de webwinkel is de coronacrisis echter niet de enige factor die de hoge verkoopcijfers voor kerstspullen verklaart. Ook in de jaren voor corona zag bol.com de verkoopcijfers van kerstspullen al stijgen. Bovendien nemen de verkoopcijfers van de webwinkel in het algemeen toe. “Waar de grens is tussen deze fenomenen kunnen we niet hard maken”, aldus een woordvoerder.

Ook volgens kerstbomenteler Leo Veenbrink uit Ede neemt de bomenverkoop al een aantal jaren toe. Zijn bedrijf Groot Haverkamp verkoopt al 38 jaar kerstbomen. “We verkopen de laatste jaren meer bomen en steeds eerder in het jaar. Ook verkopen we steeds meer luxe bomen. Vroeger was een simpel boompje voldoende, nu willen mensen echt iets moois.” Wat hem ook opvalt: mensen vertellen hem steeds vaker dat ze cadeautjes geven met Kerst, in plaats van met Sinterklaas. Een precieze verklaring voor die grotere nadruk op Kerst heeft hij niet. “Ik denk dat corona dit jaar zeker ook een rol speelt. Maar Kerstmis lijkt, ook los van de pandemie, steeds meer het belangrijkste familiefeest te worden in Nederland.”