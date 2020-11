Man ernstig gewond door politiekogels in Den Haag

Een nog onbekende man is dinsdagmiddag door de politie neergeschoten op de Carelshavenstraat in Den Haag. “De persoon is ernstig gewond geraakt”, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Dat laat verder weten dat de Rijksrecherche het onderzoek doet naar wat er precies is gebeurd in de wijk Morgenstond-Zuid. Dat is gebruikelijk wanneer agenten schoten lossen.

Volgens Omroep West werden agenten bedreigd door de man en is daarna “iemand met spoed naar het ziekenhuis gebracht”. De Carelshavenstraat is afgezet en de politie heeft er schermen neergezet.