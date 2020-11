Ook Ikazia-ziekenhuis Rotterdam ontvangt poederbrief

Bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdag een poederbrief bezorgd. De politie en een explosievenexpert doen onderzoek. “Het gaat om een brief met een onbekende stof”, zegt een woordvoerster van de politie. Ook de brandweer is ter plaatse.

Volgens lokale media zou de brief door medewerkers van het ziekenhuis zijn opengemaakt en twee mensen zouden met het poeder in aanraking zijn geweest. De politiewoordvoerster kan dat niet bevestigen.

Het ziekenhuis aan de Montessoriweg is het tweede adres waar dinsdag een poederbrief is bezorgd. Ook een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best heeft dinsdagochtend een poederbrief ontvangen. Onderzoek wees uit dat daar geen gevaarlijke stof in zat. De verdachte brief kwam rond 09.00 uur binnen en twee uur later werd het sein op groen gezet. Volgens de politie is de productie bij het bedrijf niet stopgezet.

Wie de poederbrieven heeft verstuurd en of er een verband is tussen de twee zaken, is niet bekend.