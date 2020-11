Oplossen lichaam in vloeistof wordt door kabinet toegestaan

Er komt een nieuwe vorm van lijkbezorging bij. Het kabinet gaat het mogelijk maken om het lichaam van een overledene ook in een verwarmde vloeistof te laten oplossen.

De Gezondheidsraad liet in mei al weten onder voorwaarden akkoord te kunnen gaan met het oplossen van doden in vloeistof, oftewel alkalische hydrolyse. Het wordt ook wel resomeren genoemd.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) neemt het advies over. Ze komt volgend jaar met een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken, schrijft ze dinsdag aan de Tweede Kamer.

In een paar landen is alkalische hydrolyse al mogelijk. In Nederland is alleen begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap mogelijk. Resomeren wordt hier wel toegepast bij de verwerking van dode dieren.

De uitvaartbranche is positief over resomeren. “Volgens de branche bevordert de introductie van nieuwe initiatieven zoals alkalische hydrolyse de keuzevrijheid voor het kiezen van een passende vorm van lijkbezorging”, aldus de minister.

Na de alkalische hydrolyse blijven botten en een restvloeistof over. De botten kunnen net als na een crematie in een urn worden gedaan. Voor de restvloeistof wordt gedacht aan bijvoorbeeld een deel meegeven aan de nabestaanden, bemesting van akkers of vervaardiging van biogas.