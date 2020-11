Steeds meer boeren verzamelen zich voor protest in Den Haag

Steeds meer boeren verzamelen zich dinsdagochtend in Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dinsdagochtend vroeg waren de eerste trekkers al gearriveerd.

De intocht in Den Haag verloopt tot nu toe rustig. Er is veel politie aanwezig om de boeren te begeleiden. De weg naar de binnenstad van Den Haag is afgesloten met grote legervoertuigen. Veel boeren parkeren op de Benoordenhoutseweg om daarna te verzamelen op de Koekamp.

De boeren willen dinsdagmorgen een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch in Den Haag houden. De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. Deze instanties besloten dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan.

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL in Leidschendam.