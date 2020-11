Thuiswerken en de leaseauto: hoe ziet de toekomst eruit?

Heel Nederland werkt momenteel (deels) thuis door het aanhoudende coronavirus. De signalen van werknemers zijn positief over thuiswerken, alhoewel veel de koffiepraat op het werk ook beginnen te missen. Feit is dat we momenteel een stuk minder kilometers maken voor het woon-werkverkeer, maar hoe ziet de toekomst van de zakelijke leaseauto eruit? Blijft het dé secundaire arbeidsvoorwaarde of gaan we de leaseauto toch meer loslaten?

Floris Mulder van debesteleasedeal.nl: “We zien op dit moment een groei in het aantal aanvragen via ons onafhankelijk vergelijkingsplatform debesteleasedeal.nl. Juist in deze onzekere tijden willen leaserijders een beter vergelijk maken op basis van prijs én voorwaarden van het leasecontract. Voor de korte termijn zien we een stijging in het aantal aanvragen voor shortlease en occasion lease. Snel beschikbaar, kortere looptijden en gunstige tarieven. Deze leasevorm past in de huidige tijden van onzekerheid bij ondernemers.’’

De toekomst van de leaseauto en de rol van lease adviseurs

Niemand kan in de toekomst kijken, maar dat er veranderingen komen m.b.t. een auto leasen van de zaak is duidelijk. Echter willen bedrijf hun mobiliteit gewoon goed geregeld hebben, nu en in de toekomst. Een mobiliteitsbudget, inzetten van poolauto’s, shortlease of een leasefiets. Niemand die hierop nog het echte antwoord kan geven. De toekomst zal het ons gaan vertellen. ,,Een feit is wel dat klanten juist nu veel vragen hebben over hun leasecontract en welke leaseopties het beste zijn in hun situatie. Met persoonlijk advies van een van onze regionale lease adviseurs ontzorgen we de klant hierbij van A tot Z en denken we mee in flexibele mobiliteitsoplossingen. Dat we daarnaast, binnen 48 uur, een onafhankelijke vergelijking kunnen maken tussen de beste leasemaatschappijen in Nederland is een unieke dienstverlening in de leasemarkt. ’’ Aldus mede-eigenaar René Meijer.

Vergelijk op prijs én voorwaarden

De norm is dat veel ondernemers offertes alleen op basis van prijs met elkaar vergelijken, maar wat er in de kleine lettertjes staat wordt vaak weinig aandacht besteed. Of er wordt helemaal niet naar gekeken. Logisch, want de voorwaarden en mantelovereenkomsten zijn onleesbaar voor velen, maar onverstandig. Hierin staan immers de afspraken in waar je gedurende het leasecontract aan vastzit. Vandaar dat debesteleasedeal.nl ondernemers bijstaat met persoonlijk leaseadvies en in begrijpelijke taal uitlegt wat er in de contracten staat. Zo rijdt de klant altijd met de beste prijs én de beste voorwaarden. Dat rijdt net even lekkerder.