Boeren parkeren trekkers en lopen richting demonstratie

Tientallen boeren hebben alsnog hun trekkers geparkeerd langs de kant van de weg in Den Haag. Ze verlieten hun voertuigen en liepen over het Malieveld richting de Koekamp, waar ze later dinsdagochtend demonstreren tegen het stikstofbeleid van de kabinet.

Eerder op de ochtend was er een incident waarbij tientallen boeren door de middenberm reden, richting een lijn met politiebusjes. Een paar trekkers wisten door die blokkade te glippen. De boeren vonden dat ze te ver van de protestlocatie moesten parkeren. Na overleg mochten ze doorrijden en hun voertuigen iets verderop neerzetten.

Aan de trekkers hangen borden met teksten als “Don’t fuck the farmer” en “wij zijn ongewenst”. Ook hebben sommige boeren een omgekeerde Nederlandse vlag aan het voertuig hangen, als teken van protest. De demonstratie is georganiseerd door actiegroep Farmers Defence Force.

De Benoordenhoutseweg, waar de trekkers geparkeerd staan, wordt afgesloten voor het verkeer, laat de politie weten.