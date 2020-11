5 tips om je internetsnelheid te verhogen

Onderzoekers van de Universiteit UCL claimen een internetsnelheid van 178 terabits per seconde te hebben gehaald. En dat is snel. Dat is anderhalf miljoen keer sneller dan de gemiddelde downloadsnelheid in Nederland, die ongeveer 120 Mbit/sec is. Maar het is de vraag of jij die snelheid haalt, want sinds we massaal afhankelijk zijn van onze internetverbinding thuis, hebben veel Nederlanders last van haperend internet. Wat kan je zelf doen om je snelheid te verbeteren?

1. Je internetabonnement

Om je een beetje beeld te geven: als je alle video’s van Netflix zou willen downloaden, doe je dat met 178 Tbit/s in drie minuten. Dat is natuurlijk niet nodig: 120 Mbit/seconde is ook al heel fijn. Check allereerst even of je abonnement daarvoor goed genoeg is. Met een downloadsnelheid tot 50 Mbit/s haal je natuurlijk geen 100 Mbit/s – wat je ook doet.

Vergelijk en onderzoek

Hou er wel rekening mee dat je internetverbinding vaak trager is dan de provider belooft. In het geval van VDSL en ADSL ben je ook afhankelijk van je afstand tot de centrale. Hoe verder weg, hoe lager je snelheid. Vaak kan een provider je aan de hand van je postcode vertellen wat je mag verwachten. Als je je research nog niet gedaan hebt, dan is verschillende internetproviders vergelijken echt de moeite waard. Een paar jaar geleden hadden we vaak maar keuze uit drie aanbieders, maar dat is inmiddels wel veranderd. Goede kans dus dat je bij een ander een sneller pakket kan afnemen voor een lagere prijs.

2. Plaats je router op een handige plaats

Controleer vervolgens of je router staat waar hij moet staan. In het geval van wifi wordt het internetsignaal zwakker naarmate je er verder vandaan bent. Als je de router kan verplaatsen naar een strategische plek, zet ‘m dan ook meteen wat hoger. Dan heeft het signaal minder last van obstakels onderweg. Kan je de router niet verplaatsen? Installeer dan een extra router of wifi-punt waar je die nodig hebt.

3. Ga voor kabels in plaats van draadloos

Gebruik een netwerkkabel als je iets wil doen dat veel van je internet vraagt. Draadloos internet is vele malen trager dan internet via een netwerkkabel. Deze UTP-kabel moet wel geschikt zijn voor de snelheid die je provider biedt. Maar laat je niet gek maken: je hebt absoluut geen top-of-the-line-netwerkkabel nodig die een heel kantoorpand van snel internet kan voorzien.

4. Rust, regelmaat en reinheid

Maak je computer schoon. Er is veel snelheid te winnen als er nu overal en nergens bestanden in het geheugen van je computer rondzwerven. Verwijder dus bestanden en software die je niet meer nodig hebt, en defragmenteer je computer vervolgens. Overigens moet daarbij gezegd worden dat experts nog aan het bakkeleien zijn over hoeveel winst er precies behaald wordt met dit opruimen. Het is hoe dan ook waar dat je computer op een gegeven moment niet meer mee kan komen, dus als je de nieuwste software wil draaien op een computer met 2GB geheugen, kan je beter even je computer upgraden door er een extra geheugenmodule in te stoppen.

5. Doe een snelheidscheck

En als je die netwerkkabel er dan eindelijk in hebt zitten: doe gelijk even een speedtest via https://beta.speedtest.net/ . Meet je internet op een paar verschillende momenten. Haal je elke keer een veel lagere snelheid dan je provider belooft? Neem dan even contact met ze op. 179 Tbit/s is misschien wat veel gevraagd, maar de snelheid waar je voor betaalt wil je natuurlijk wel graag ontvangen.