Advies OMT: kerst met maximaal 6 gasten, liefst uit de buurt

Nederlanders moeten kerst in huiselijke kring vieren en mogen maximaal zes gasten buiten het huishouden uitnodigen. Het is beter als deze gasten uit dezelfde regio komen, adviseert de belangrijke deskundigengroep OMT aan het kabinet.

Het is uiteindelijk aan de politiek of de coronaregels tijdens de kerst worden versoepeld, geven de virologen aan. Maar het is wel belangrijk dat het risico van minder strenge regels voor de verspreiding van het virus steeds wordt benoemd. Als er te veel mensen bij elkaar komen, is de kans groot dat de epidemie weer opleeft, terwijl het aantal besmettingen nu juist daalt.

Ook als huishoudens met kerst maximaal zes familieleden of vrienden uitnodigen, blijft het belangrijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De ‘basisafspraken’ (was je handen stuk, blijf thuis bij klachten) moeten door het kabinet dan nog maar eens benadrukt worden, suggereert het OMT. Dat is extra belangrijk als het om ouderen of kwetsbaren gaat, bijvoorbeeld mensen met longproblemen. Het virus kan extra ernstig zijn voor die groepen.

Daarom oppert het OMT ook om extra maatregelen te nemen. Het kabinet zou mensen kunnen adviseren om in de tien dagen voordat bijvoorbeeld grootouders op bezoek komen voor kerst nog minder bezoek toe te laten en minder contact met anderen te hebben dan normaal.

De feestdagen zijn voor veel mensen een belangrijk punt om naar uit te kijken, en daarom wil ook het kabinet kijken wat mogelijk is tijdens de kerst. Coronaminister Hugo de Jonge gaf tijdens de persconferentie op dinsdagavond wel alvast een winstwaarschuwing: niet alles zal zomaar kunnen tijdens de kerst. “We moeten wel heel erg oppassen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen”, zegt de bewindsman, verwijzend naar een mogelijke derde grote opleving van het virus.

Besmettingen die achter de voordeur plaatsvinden zijn nog steeds een kopzorg van het kabinet. En voorbeelden uit het buitenland, waarbij de besmettingen weer fors toenamen na de viering van een nationale feestdag, maken het kabinet huiverig de teugels losser te laten.