Aruba rekent op code geel volgende week

Aruba wordt volgens de Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber volgende week ook een code geel-bestemming voor passagiers uit Nederland. Dat heeft de minister dinsdag gezegd tegen Arubaanse media. Afgelopen vrijdag sprak Oduber met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), op basis daarvan sprak hij zijn verwachting uit.

Oduber noemde het onlangs vreemd dat Curaçao voor Nederlandse bezoekers wel een code geel-bestemming is en Aruba (ongeveer 100.000 bewoners) niet. Op Curaçao (ongeveer 160.000 inwoners) zijn er 467 actieve besmettingen. Op Aruba waren er dinsdag 85 actieve besmettingen, maar het eiland heeft momenteel code oranje. Dat betekent dat alleen mag worden gereisd als het noodzakelijk is.

Als het RIVM besluit dat ook Aruba een code geel-bestemming is, kunnen toeristen vanuit Nederland gewoon komen. Aruba is tijdens de tweede coronagolf zwaar getroffen en kende rond september enige tijd meer dan 1600 besmettingen, ook zijn er 44 mensen overleden sinds maart van dit jaar.

Het beleid van het eiland is om veel mensen te testen. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie meer dan 45.000 mensen getest, onder wie ook toeristen. Het eiland, dat voor de economie voor een belangrijk deel afhankelijk is van toerisme, ontvangt momenteel vooral Amerikaanse toeristen. In oktober ontving het eiland zo’n 23.000 passagiers, van wie bijna 21.000 uit Amerika kwamen.