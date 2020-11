Bioscopen net op tijd open voor documentairefestival IDFA

De bioscopen openen net op tijd weer de deuren voor de 33e editie van het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Het jaarlijkse documentairefestival is dit keer vanwege het coronavirus zowel in de filmtheaters als online.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent het IDFA woensdagavond in een online openingsceremonie. Vervolgens vindt de wereldpremière plaats van Nothing but the Sun van de Paraguayaans-Zwitserse regisseur Arami Ullón. De openingsfilm toont hoe Mateo Sobode Chiqueño de verdwijnende cultuur van het door missionarissen verdreven Ayoreo-volk in Paraguay probeert vast te leggen.

Naast een programma online, waarbij films doordeweeks zijn te zien tussen 14.00 en 23.00 uur en in de weekenden van 10.00 tot 23.00 uur, zijn er ook vertoningen in filmmuseum EYE en in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam. Na een sluiting van twee weken vanwege de verscherpte coronamaatregelen, mogen bioscopen donderdag weer open. De capaciteit blijft beperkt tot dertig personen. De organisatie maakte eerder bekend dat elke film van IDFA 2020 een keer in de bioscoopzaal is te zien.

Met het programma IDFA Extended is het festival dit keer ook in meer dan veertig filmhuizen in en buiten de hoofdstad te vinden. IDFA duurt tot en met 6 december.