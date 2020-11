Coalitie en GroenLinks willen meer haast met grootschalig testen

GroenLinks vindt samen met de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie dat ‘coronaminister’ Hugo de Jonge nog dit jaar een proef moet houden met grootschalig testen. Nu wil de minister in januari in één of twee gemeentes experimenteren met massaal testen, maar volgens een motie van de partijen is er vanwege brede beschikbaarheid van sneltesten “geen enkele reden om te wachten met een populatietest-pilot”.

De Jonge wil zo’n pilot uitvoeren en daaruit lessen trekken, zodat vanaf maart volgend jaar “in toenemende mate” grootschalig testen mogelijk is. Hier zijn minstens 10 miljoen testen per maand voor nodig.

Klaver vindt dit veel te laat, zei hij eerder in het coronadebat. Volgens hem moet dat aantal half januari al gehaald worden en in maart zelfs twee keer meer dan nu voorgesteld. In onder meer Slowakije, Oostenrijk en het Britse Liverpool is al massaal getest. Hier werden ook besmette personen ontdekt die geen symptomen hadden.

Dinsdagavond zei De Jonge tijdens de persconferentie over corona dat een dergelijke operatie in Nederland wel een “afnameorganisatie” vergt die dat aankan. De minister zet erop in dat werkgevers helpen door eigen teststraten in te richten voor hun werknemers.