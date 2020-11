Eerste zitting rond cokewasserij Nijeveen

De rechtbank in Amsterdam houdt woensdag een eerste zitting rond een groep van zestien verdachten die zijn aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen. Volgens de politie gaat het om de grootste cokewasserij die ooit in Nederland is ontmanteld. Het drugslab was ondergebracht in een omgebouwde manege.

In een cocaïnewasserij wordt de drug via een chemisch proces onttrokken aan zogeheten dragersmateriaal. Dit kan kleding zijn, maar ook bijvoorbeeld steenkolen. De politie deed in augustus een inval in de Nijeveense wasserij en vond tienduizenden liters chemicaliën en circa 100 kilo cocaïne. Ook deed de politie invallen in Elshout en Apeldoorn. In Apeldoorn stuitte zij op 120.000 kilo dragersmateriaal.

In augustus hield de politie zeventien verdachten aan. Drie van hen hebben de Nederlandse nationaliteit, dertien de Colombiaanse nationaliteit en één de Turkse.

De ontmanteling van het lab heeft drie dagen geduurd. De politie schatte de productiecapaciteit van het lab destijds op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. De straatwaarde daarvan bedraagt – onversneden – tussen de 4,5 en 6 miljoen euro, aldus de politie.