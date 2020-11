Henk Jan Meijer waarnemend burgemeester Enschede

Henk Jan Meijer (69) is aangesteld als waarnemend burgemeester van Enschede. Hij neemt de komende maanden de taken waar van Onno van Veldhuizen, die herstellende is van corona. Het besluit is genomen in overleg met de fractievoorzitters in de Enschedese gemeenteraad.

Bij de keuze voor een waarnemer was vooral de onduidelijkheid over de duur van het herstel van Van Veldhuizen belangrijk. “De aanhoudende coronacrisis brengt extra werkdruk met zich mee, waardoor interne vervanging geen houdbare oplossing biedt voor een wat langere periode”, meldt de gemeente. “Er speelt veel in Enschede en met de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis erbij is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de komende tijd op volle kracht kunnen doorwerken”, vinden de fractievoorzitters.

Van Veldhuizen belandde eind oktober met hoge koorts en longontsteking in het ziekenhuis en werkt nu thuis aan zijn herstel. “Omdat de duur van het herstel van een zware corona-aandoening ongewis is, maar zeker enkele maanden kan beslaan, vind ik het van belang dat Enschede in de huidige coronacrisis, die heel veel vraagt van het openbaar bestuur, kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester”, aldus Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel. Heidema maakte de aanstelling van Meijer (oud-burgemeester van Zwolle) woensdag bekend.

Meijer gaat donderdag aan de slag totdat Van Veldhuizen volledig is hersteld en weer kan beginnen. Van Veldhuizen wenst Meijer “veel succes, wijsheid en plezier”. Hij laat verder in een schriftelijke verklaring weten: “Het gaat mij erg aan het hart mijn stad, mensen en werk voor onbepaalde tijd los te moeten laten. Tegelijkertijd ben ik buitengewoon dankbaar voor de tijd en hulp die ik krijg om weer de oude te worden.”