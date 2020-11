Kamer wil onderzoek naar ethische kant van vaccinatiebeleid

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de ethische dilemma’s die er zijn omtrent het vaccinatiebeleid tegen het coronavirus. Een meerderheid ondertekende een motie hiertoe van de ChristenUnie. De Kamer en het kabinet zijn tegen een vaccinatieplicht maar er is onduidelijkheid over mogelijke “indirecte dwang of drang”, als mensen bepaalde voordelen zouden hebben als ze zich laten inenten.

Onder meer de PVV, SGP en DENK willen die indirecte drang of dwang niet. Maar regeringspartij VVD sluit een indirecte plicht niet uit, bleek tijdens het coronadebat. VVD-Kamerlid Hayke Veldman zei dat hij vooraf geen deuren wilde dichtgooien. Eerst is een ethische discussie volgens hem nodig. CDA en D66 zijn ook niet voor een drang bij het vaccineren, maar de coalitiepartijen kunnen zich voorstellen dat er voor gevaccineerden bepaalde vrijheden komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om bezoeken aan verpleeghuizen, stellen ze.

Zorgminister Hugo de Jonge liet de Tweede Kamer woensdag opnieuw weten dat hij tegen een vaccinatieplicht is en ook geen indirecte plicht wil. Volgens hem zou dat averechts werken, zodat mensen zich juist niet laten inenten als de coronavaccins beschikbaar komen. De CDA’er wil juist inzetten op goede en open voorlichting zodat mensen zelfstandig ervoor kiezen zich te laten vaccineren.

De VVD drong ook aan op een spoedige campagne door het kabinet om mensen te overtuigen van “nut en noodzaak” van vaccineren tegen het coronavirus. Volgens Veldman is dat hard nodig, omdat het al wemelt van fakenieuws en spookverhalen over de vaccins die in de maak zijn.