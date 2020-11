Zeldzame gouden geuzenpenning levert 40.000 euro op

Een zeldzame gouden geuzenpenning uit 1566 is dinsdag voor 40.000 euro geveild. Veilingmeester Jacco Scheper van Heritage Auctions Europe in IJsselstein heeft dat bekendgemaakt in het praatprogramma BEAU op RTL 4.

Wie de koper is, wilde Scheper niet zeggen. Maar de “kans is vrij groot” dat de penning binnenkort te zien is in het museum, zo lichtte hij een tipje van de sluier op.

Voor zover bekend zijn er nog slechts drie van deze penningen, waarvan een in bezit is van het Rijksmuseum. Het object werd eind vorig jaar gevonden in de omgeving van Hoorn door een amateurzoeker die met een metaaldetector in de weer was.

Het veilinghuis had het startbedrag vastgesteld op 20.000 euro. Scheper wist van tevoren echter niet hoeveel de penning waard was. “Dit is uniek. Het is nooit op de markt geweest”, zei hij aan tafel bij Beau van Erven Dorens. “Dus waar moet je het mee vergelijken?”

De geuzenpenningen werden gedragen door de water- en andere geuzen ten tijde van de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse koning Filips II. De geuzen droegen die om de hals als een soort van militaire ordeteken. Beroemde geuzenleiders staan ook op schilderijen met een geuzenpenning om de hals geportretteerd.