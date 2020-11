Derde coronadode op Curaçao

Op Curaçao is een derde persoon overleden die was besmet met het Covid-19 virus. Het gaat om een man van boven de tachtig die in het ziekenhuis lag. Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth gezegd tijdens een persconferentie op het eiland.

Er zijn donderdag 79 nieuwe besmettingen geregistreerd van het coronavirus. Dat is opnieuw een record. Woensdag werden voor het eerst 67 nieuwe gevallen gemeld. Het totaal aantal actieve besmettingen op het eiland steeg daarmee naar 590. Epidemioloog Gerstenbluth zei te verwachten dat het aantal besmettingen de komende dagen nog verder zal oplopen.

Sinds afgelopen maandag geleden strengere maatregelen, zoals een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Verder moeten alle winkels en restaurants om 20.00 uur de deuren sluiten en moeten mensen verplicht een mondkapje dragen als ze een winkel of begrafenis bezoeken.

Het eiland kent sinds 14 september een avondklok en sinds augustus zijn dans- en muziekactiviteiten verboden. Verder moeten mensen al lange tijd sociale afstand houden. Minister-president Eugene Rhuggenaath stelde afgelopen zondag niettemin dat “de situatie uit de hand aan het lopen is”.