Jongerenorganisatie begint campagne tegen lachgas in verkeer

Jongerenorganisatie TeamAlert begint een actie om het lachgasgebruik in de auto door jongeren tegen te gaan. Met de campagne Rij Ballonvrij wordt vooral online geprobeerd jongeren duidelijk te maken dat lachgas in het verkeer levensgevaarlijk is.

Op de website www.rijballonvrij.nl is vanaf donderdag informatie te vinden over de gevolgen van lachgas op het rijgedrag. Op de site staat ook informatie over beschikbaar campagnemateriaal. Gemeenten en provincies kunnen dat materiaal gebruiken om de campagneboodschap te helpen verspreiden. TeamAlert voert de campagne uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lachgasgebruik onder jongeren is de laatste jaren enorm toegenomen. TeamAlert stelt op basis van eerder onderzoek dat jongeren het lachgas vaak gebruiken tijdens het uitgaan en in de auto. “De auto is dé plek voor jongeren om het middel te gebruiken. De stap om dan onder invloed van lachgas te gaan autorijden is klein en door het effect van lachgas zien de jongeren de gevaren van het rijden onder invloed niet meer”, aldus de jongerenorganisatie. “Ze slingeren van rijbaan naar rijbaan, rijden te snel of juist te langzaam of verliezen de controle over hun auto, met alle gevolgen van dien.”

Rij Ballonvrij richt zich niet alleen op bestuurders die lachgas gebruiken, maar ook op de passagiers in de auto. Uit onderzoek van TeamAlert komt naar voren dat zij elkaar niet aanspreken op hun gevaarlijke gedrag.