Lokale partijen winnaars in Brabant bij gemeenteverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Brabantse plaatsen Oisterwijk, Vught en Boxtel zijn de lokale partijen de grote winnaars, blijkt uit de uitslagen die rond middernacht bekend zijn gemaakt. In die plaatsen werd woensdag gestemd vanwege een gemeentelijke herindeling.

In Oisterwijk zijn de VVD en de Partij Gemeente Belangen de grootste geworden. Beide partijen kregen genoeg stemmen voor zes zetels. PRO, Algemeen Belang en CDA hebben 3 zetels bemachtigd en D66 heeft 2 zetels behaald. Op de partij WIJ! stemden onvoldoende mensen om een zetel in de gemeenteraad te krijgen. Het opkomstpercentage was 45 procent.

In Vught werd Gemeentebelangen de grootste met 6 zetels, gevolgd door D66 die op 5 uitkomt. De VVD en de gecombineerde lijst van PvdA/GroenLinks kregen beide genoeg stemmen voor 4 zetels. Het CDA komt uit op 3 en de SP eindigde onderaan met 1 zetel. Het opkomstpercentage was 51 procent.

In Boxtel werd BALANS de grootste partij. In die gemeente is geen zetelverdeling bekendgemaakt, maar enkel het aantal stemmen dat een partij heeft gekregen. De zetels volgen vrijdag. Combinatie95 eindigde op de tweede plek, gevolgd door het CDA, PvdA/GroenLinks, de VVD, de SP, en D66. Onderaan eindigde INbox. In Boxtel was het opkomstpercentage 46,73 procent.

De verkiezingen zijn gehouden, omdat vanaf 1 januari de gemeenten worden heringedeeld. De gemeente Haaren wordt opgesplitst en aan Oisterwijk wordt het dorp Haaren toegevoegd. Het dorp Esch gaat bij de gemeente Boxtel horen en Helvoirt bij de gemeente Vught.