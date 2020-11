OM gaat oprichter Loterijverlies strafrechtelijk vervolgen

Het OM gaat de van verduistering verdachte oprichter van Stichting Loterijverlies strafrechtelijk vervolgen. Ferdy R. moet op 15 februari tijdens een zogeheten regiezitting voor de rechtbank in Zwolle verschijnen. Een woordvoerster van het OM bevestigt de berichtgeving hierover van De Telegraaf.

R. werd in juli 2018 door de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD aangehouden op verdenking van het achterover drukken van 2,5 miljoen euro. Hij zat enige tijd vast en kwam in de daaropvolgende maand weer op vrije voeten. Inmiddels heeft de officier van justitie een vervolgingsbeslissing genomen, zegt de woordvoerster van het Functioneel Parket. Dit onderdeel van het Openbaar Ministerie legt zich toe op de bestrijding van complexe fraude.

Stichting Loterijverlies voerde actie tegen de Staatsloterij, namens duizenden deelnemers die zich misleid voelden doordat hun winstkansen kleiner zouden zijn dan voorgespiegeld. De gedupeerden betaalden geld aan de stichting om via de rechter compensatie te krijgen. Dat geld zou zijn doorgesluisd naar de Kanaaleilanden, waarna er via een omweg een villa van zou zijn gekocht in Nederland. De verdachte heeft volgens de FIOD ook onjuist aangifte gedaan en zou 500.000 euro te weinig omzetbelasting hebben betaald.

Het OM heeft nog geen tenlastelegging met daarin de strafbare feiten waarvan de man wordt verdacht.