RIVM meldt 5725 coronabesmettingen, 1000 meldingen van dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5725 meldingen gekregen over positieve testresultaten. Dat zijn er meer dan de afgelopen dagen, maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat circa duizend van deze meldingen van de vorige dag zijn.

Het RIVM meldde woensdag 4628 positieve tests, maar zei er direct bij dat het werkelijke aantal hoger lag. Door een technische storing bij de GGD’en waren ongeveer duizend gevallen niet doorgegeven aan het RIVM. De achterstallige meldingen zijn alsnog meegenomen in de dagcijfers die donderdag bekend werden. Op dinsdag meldde het RIVM 4317 positieve tests.

Een woordvoerder van het instituut benadrukt nog eens dat dagcijfers niet het belangrijkst zijn voor het bestrijden van de pandemie. Weekcijfers zeggen meer over de trend. Die is al een aantal weken dalend, als gevolg van de aangescherpte maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd.

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 75. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Woensdag werden 83 sterfgevallen geregistreerd.

In de grote steden kwamen wederom de meeste nieuwe gevallen aan het licht. Rotterdam telde 239 besmettingen, Amsterdam 174, Den Haag 162, Utrecht 147 en Tilburg 91. Op regionaal niveau spant Utrecht in de laatste cijfers de kroon met 561 positieve testresultaten.

Sinds het begin van de uitbraak zijn tot nog toe 467.351 mensen in Nederland aantoonbaar besmet geweest met het virus. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, kan dit cijfer in de loop van volgende week uitkomen boven een half miljoen.